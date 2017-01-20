Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,42 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2742,8490 (20 января – 2744,2159)

100 EUR – 2916,1971 (20 января – 2927,5295)

10 RUR – 4,5967 (20 января – 4,6236)

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Как сообщал УНИАН, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,39/27,44 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,11/29,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,4285 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 217,24 миллиона долларов.