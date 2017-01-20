Инвесторы ждут реакцию власти на конфликт Нацбанка и Ukrlandfarming - СМИ

Реакция президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана на просьбу Олега Бахматюка защитить крупнейший агрохолдинг страны Ukrlandfarming от атак Национального банка станет маркером безопасности для инвестиций в украинскую экономику.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Практика обращения к арбитру является традиционной для цивилизованных стран. Вопрос лишь в том, насколько современная Украина соответствует этому статусу. И ответить на него могут только президент и премьер. Ситуация накалилась до предела и требует немедленного вмешательства руководителей государства. Олег Бахматюк свой ход сделал. Теперь очередь за президентом и премьером, которые должны выступить медиаторами в дискуссии", - говорится в статье.

"Мы понимаем, чей человек Гонтарева, и кто ее защищает, несмотря на мощное давление общественности и весьма "яркие" показатели ее работы. У нас все понимают, откуда ветер дует, поэтому обращаются к гаранту", - отмечает руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Отмечается, что глава НБУ перешла к информационному давлению на Ukrlandfarming после неудачных попыток арестовать имущество собственника. С осени прошлого года Валерия Гонтарева распространяет информацию, якобы, компании бизнесмена задолжали государству 38 миллиардов гривень.

"У Бахматюка называют эти цифры не соответствующими действительности. Такого мнения придерживаются и эксперты, считая, что Гонтарева таким образом пытается просто дискредитировать Бахматюка в глазах инвесторов, создав максимальные трудности для развития его бизнеса. Кредиторы, которые рассчитывают вернуть долг, так не действуют. Так работают рейдеры, задача которых, используя задолженность, отнять приглянувшийся бизнес", - пишет "Обозреватель".

По мнению аграрных экспертов, провоцируя проблемы для Ukrlandfarming, Валерия Гонтарева рушит планы украинских аграриев на привлечение инвестиций.

"Если такая крупная компания, как агрохолдинг Бахматюка, не может добиться от государства цивилизованного решения своих вопросов, то это свидетельствует только об одном: в Украине нет гарантий прав собственности. Это трагедия не только для компании, но и для экономики страны… Если отбросить 40% валютных поступлений от экспорта агропродукции, то доллар сегодня стоил бы больше 40 гривень", - поясняет президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

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Издание подчеркивает, что президент и премьер должны убедить главу Нацбанка прекратить атаки на Ukrlandfarming и в открытой дискуссии на высшем уровне определить порядок реструктуризации задолженности компании.

"Нужно пригласить порядочных экономических экспертов, которые также должны принять участие в обсуждении. Если его участники придут к выводу, что план реструктуризации – а это очень распространенное явление, по сути, мировая договоренность, – подходит, можно его принять. Если же есть какие-то неэкономические, негосударственные мотивы, а личностные, то следует привлекать общественность, экспертов, которые должны выступить арбитрами", - считает экс-замглавы НБУ Александр Савченко.

Как сообщалось, в начале недели Олег Бахматюк обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с открытым письмом, в котором попросил защитить крупнейший агрохолдинг страны Ukrlandfarming от давления со стороны Валерии Гонтаревой.