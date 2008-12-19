Президент дал банкирам 10 дней на стабилизацию гривни

Президент Украины Виктор Ющенко дал Национальному банку и банкирам в целом 10 дней на возобновление стабильного курса гривни. Об этом глава государства заявил, выступая сегодня на совещании с банкирами.

Он призвал Нацбанк и банкиров договориться о совместных шагах, которые они должны предпринять на протяжении этих десяти дней.

Президент считает, что банки должны приложить все усилия, чтобы предложение валюты максимально удовлетворяло потребности рынка.

В.Ющенко поручил Службе безопасности Украины разобраться, кто стоит за информационными провокациями о якобы отсутствии резервного фонда Нацбанка. Глава государства подчеркнул, что сегодня валютные резервы НБУ составляют 30 млрд. долларов США, а если учитывать и 12 млрд. долларов транша Международного валютного фонда, то эта сумма составит 42 млрд. долларов. В.Ющенко назвал ложной распространенную в СМИ информацию об отсутствии резервного фонда или его неликвидности.

В заключении Президент призвал банкиров подписать меморандум относительно организации работы на валютном рынке.

Напомним, 18 декабря председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ будет принимать жесткие меры для стабилизации курса гривни. Он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, со вчерашнего дня Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, вчера с 8,95 грн. за долл., сегодня – 8,7 грн. за долл. При этом он подчеркнул, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

Отметим, сегодня на межбанке торги долларом США открылись котировками 8,50/9,00грн., к 11.00 сузился коридор между куплей и продажей - 8,56/8,72 грн.