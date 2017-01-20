Трехуровневая система и страхование: Розенко назвал основу будущей пенсионной реформы

Основы будущей пенсионной реформы в Украине должны широко обсуждаться в обществе, и одной из таких основ может стать введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения, предполагающей введение накопительного уровня и негосударственного страхования. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время встречи с директором региональной миссии USAID Сюзан Фриц.

"Нужно отойти от дискуссий, не имеющих долгосрочного эффекта, о том, повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии, нужно работать над стратегическим видением развития пенсионной системы. Какой она будет не только завтра, а хотя бы через 3-5 лет, - цитирует Розенко пресс-служба. - Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, предусматривающая введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине».

Розенко напомнил, что за прошедшие два года правительству удалось навести определенный порядок в работе Пенсионного фонда и дважды провести его аудит. "В течение двух последних лет была проведена значительная работа по наведению порядка в Пенсионном фонде Украины. Мы не платим "мертвым душам", у нас нет никаких двойных или тройных выплат, нет фактов коррупции в пенсионном обеспечении. Также Пенсионный фонд значительно сократил админрасходы и оптимизировал штат. Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам. В частности, с 1 января 2017 года люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту жительства", - отметил Розенко.

Он также обратил внимание, что правительство уже подало в парламент проект закона об основах накопительной системы и негосударственном пенсионном страховании, а также об усовершенствованиях в действующей солидарной системе. По мнению Розенко, самым слабым местом в солидарной системе на текущий момент является недостаточное поступление средств в бюджет Пенсионного фонда из-за значительного объема теневой экономики.

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Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 миллиардов гривень и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета. По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 миллионов работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 миллионов.

Ранее вице-премьер-министр Розенко подчеркивал, что Украина не брала на себя фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать каких-либо шагов в этом направлении.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что ключевая задача пенсионной реформы, которую необходимо провести в Украине, - повышение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда.