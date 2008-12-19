Ющенко призвал банкиров к общей ответственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал банкиров подписать меморандум относительно организации работы на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот меморандум должен касаться особенностей организации работы на валютном рынке.

“Мы должны договориться относительно общей ответственности за то, как формируются банковские заявки, которые должен формировать не пункт (по продаже валют – УНИАН), который работает по агентским соглашениям, а вы», - сказал глава государства.