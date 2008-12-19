Отечественные производители просят власть о поддержке

Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров обратился к Президенту, премьер-министру и председателям Верховной Рады и Национального банка Украины с просьбой принять меры по поддержке отечественных товаропроизводителей в условиях финансового и экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель Совета Валентина ИЗОВИТ.

В частности, товаропроизводители просят стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, внедрить систему кредитования реального сектора экономики под залог невозмещенного НДС, отсрочить погашение кредитов для товаропроизводителей, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и населения, внедрить реализацию инфраструктурных проектов за государственные средства или средства, привлеченные под государственные гарантии, отменить взимание НДС и ввозной пошлины с импорта оборудования и материалов, которые поступают в Украину для строительства новых или реконструкции действующих производств, а также углубить сотрудничество с отраслевыми объединениями.

Кроме того, Совет намерен подписать с правительством Меморандум о взаимопонимании с целью преодоления последствий сокращения производства продукции в Украине, вызванных уменьшением объемов потребления и мировым финансовым кризисом.

Согласно документу, ассоциации украинских товаропроизводителей берут на себя обязательства способствовать организации работы на предприятиях на уровне не менее минимальных объемов, которые будут обеспечивать сохранение производственных мощностей и трудовых ресурсов на основе активизации деятельности по привлечению внутренних и внешних инвестиций, минимизировать потери кадрового потенциала, уровня заработной платы и других социальных гарантий для предприятий и организаций, придерживаться порядка сокращения работников предприятий-членов ассоциаций, определенного законодательством, отраслевыми соглашениями и коллективными договорами, в случае неотвратимости сокращения объемов производства.

В свою очередь, со стороны правительства ожидается внедрение национальной программы импортозамещения, обеспечение закупки за государственные средства исключительно продукции отечественного производства, за исключением той, которая не производится в Украине.

Совет просит срочно на законодательном уровне ввести временную надбавку к ставке ввозной пошлины на импорт товаров, освобождение от уплаты НДС и установить нулевую ставку пошлины при импорте оборудования, материалов и сырья, которое не производится в Украине и импортируется производителями для обеспечения процесса собственного производства и т.д.

В Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей планируют предложить правительству этот документ на следующей неделе и надеются, что до конца года он будет подписан.