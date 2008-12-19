Объем налоговых поступлений в Сводный бюджет увеличился

В январе-ноябре 2008 года налоговые органы собрали в Сводный бюджет Украины 165,3 млрд. грн. платежей, что на 42,4 млрд. грн., или на 34,5%, больше показателя за аналогичный период 2007 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, рост поступлений по итогам 11 месяцев т.г. значительно превышает темпы роста предыдущих периодов (за 11 мес. 2007 год – 22,6%, 2006-го – 25,4%). Рост поступлений достигнут за счет увеличения налоговой отдачи на 1,69% за 9 месяцев 2008 г.

Кроме того, с начала года на 47,9 тыс. увеличилось количество плательщиков налога на прибыль.

Как сообщили в пресс-службе, из разряда убыточных выведено 473 субъекта ведения хозяйства и уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на сумму 2,2 млрд. гривен. По результатам контрольно-проверочной работы с начала года доначислено 6 651,4 млн. грн., что на 1 868,9 млн. грн., или на 39% больше показателя 2007 года, в том числе по актам документальных проверок – 6 318,6 млн. грн.

По результатам 73 плановых документальных проверок субъектов ведения хозяйства на рынке спирта и алкогольных напитков выявлено 93 нарушения действующего законодательства и доначислено налогов и сборов на общую сумму 183,8 млн. грн., в том числе, по результатам проверок спиртовых заводов – 13,4 млн. грн., производителей ликеро-водочной продукции – 15,7 млн. грн., производителей вина и виноматериалов – 91,9 млн. грн., субъектов оптовой торговли алкогольными напитками – 62,8 млн. грн.

Кроме того, налоговики пресекли деятельность свыше 3,3 тыс. фиктивных предпринимательских структур и 238 «конвертационных» центров. Со счетов фиктивных предприятий в бюджет взыскано 31,7 млн. грн. Из незаконного обращения в текущем году изъято товаров на общую сумму 841,8 млн. грн. (552,9 млн. грн. – в прошлом году), в т.ч. ликеро-водочных напитков на сумму 45,2 млн. грн., табачных изделий – на 15,2 млн. гривен.

По результатам раскрытия фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, для компенсации потерь государству от совершенных преступлений изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на имущество на сумму 1 066,5 млн. грн., что почти в 4 раза больше показателя соответствующего периода 2007 года.