Ющенко выступает за ликвидацию обменников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за ликвидацию обменных пунктов, работающих по агентским договорам с банками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами.

«Уважаемые председатели коммерческих банков, пора поставить вопрос обменных пунктов, которые работают на агентских условиях. Кризис нас научил, что доверять выполнять функции хотя бы субагента валютного контроля, валютного режима по такому механизму у нас сегодня нет никаких оснований, - сказал Президент. – Вся дестабилизация - по наличным заявкам, причем заявкам, которые никто сегодня не может контролировать, ни коммерческий банк, который дал жизнь этому обменному пункту, ни валютный надзор Национального банка, никто не может справиться с этой институтом».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Нацбанк должен иметь возможность контролировать все институты, которые занимаются валютными операциями.

«Давайте ощущать, что мы имеем европейскую банковскую систему, что мы живем не в феодализме, когда нам нужно, чтобы те, кто продает мороженное и ботинки, еще и занимались валютными операциями. Это, извините, удел банковской деятельности, - сказал Президент. - Мы когда говорим о банковской деятельности, мы должны иметь операторов, которые находятся в режиме валютного контроля. Ждать "сувениры", когда 10,7 грн./долл., 11 грн./долл. заявку они будут формировать, я убежден, не может ни Национальный банк, ни банковская система».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 ноября принял постановление №353, которым усилил правила осуществления операций с валютой.

В частности, НБУ потребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю имеющейся иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, которые работают в обменных пунктах по агентским соглашениям.