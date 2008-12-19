Прогноз по курсу гривни следующей недели невозможен

17:34, 19 декабря 2008
Финансы
0

Считают эксперты «Укргазбанка»

Отсутствие четких ориентиров делает невозможным прогнозирование курса гривни к американской валюте на следующей неделе, считают эксперты «Укргазбанка».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Все математические расчеты показывают, что курс доллара не должен быть больше 6 грн., даже если учитывать дефицит внешнеэкономического бюджета в 16 млрд. долл. Но будущее гривни и доллара зависит от субъективных факторов, которые поглотили валютный рынок. Следовательно, на следующей неделе курс гривня-доллар может составлять и 6 грн., и 12 грн. Нет четких ориентиров для рынка, что и как будет», – говорится в сообщении.

Что касается прогноза доллар-евро, то, по мнению экспертов, после снижения ставок ФРС до минимального уровня доллар начал активно девальвировать по отношению к евро, и эта тенденция продолжится. Поэтому на следующей неделе ожидается, что курс доллара будет мягко девальвировать до уровня 1,44-1,45 доллара за евро.

Эксперты считают, что ослабление доллара вернуло к жизни золото. По мере ослабления доллара золото будет только дорожать. Стоимость тройской унции золота на международных рынках будет расти до уровня 870-880 долларов, но отметку в 900 долларов вряд ли преодолеет.

Относительно фондового рынка, по мнению экспертов, последняя рабочая неделя торговли акциями на ПФТС вряд ли принесет сенсации. Индекс ПФТС, преодолев отметку в 300 пунктов, теперь будет закрепляться на этом уровне, чтобы уже в следующем году показать рост рынка. Не исключена возможность резкого роста цен по отдельным акциям, так как венчурные инвесторы уже начали покупать акции на перспективу, но пока делают это выборочно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter