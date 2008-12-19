BNP Paribas готов помочь Украине

Банк BNP Paribas Group готов оказать содействие банковской системе Украины в случае необходимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил главный советник председателя правления BNP Paribas Group, член наблюдательного совета АКИБ «Укрсиббанк» Жан ЛЕМЬЕР сегодня на встрече с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

В ходе встречи обсуждался ряд финансово-экономических проблем, которые возникли в Украине из-за мирового финансового кризиса.

Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что у группы Paribas «особое отношение к Украине». «Мы очень хорошие партнеры», - заявил он.

При этом главный советник председателя правления BNP Paribas Group заверил, что банк готов оказать содействие банковской системе Украины в случае необходимости. По мнению Ж.Лемьера, украинские банки являются ключевым сектором экономики Украины.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что «сегодня приходит осознание того, как будут развиваться процессы в Украине в связи с кризисом, поэтому мнение специалистов для нас крайне важно». При этом он отметил, что экономические проблемы в Украине заполитизированы, тогда как «очень необходим политический реализм», и сообщил, что сейчас Верховная Рада Украины на законодательном уровне принимает законы, направленные на минимизацию последствий кризиса.

По словам председателя ВР, сейчас на властном уровне продолжается «острая полемика относительно политики Национального банка Украины». В этом контексте В.ЛИТВИН не отрицал проведения дискуссий по указанной теме, но, по его словам, властные структуры должны наработать согласованную позицию. «Все институты власти должны демонстрировать веру и уверенность в банковской системе, к ней нужно вернуть доверие», - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил необходимость получения «четкой картины относительно курсовой политики для принятия бюджета следующего года».

Среди прочего, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В.ЛИТВИН, в частности, отметил важность для украинской стороны выполнять обязательства, под которые страна получила кредит от МВФ. «Если бы речь шла о частном деле или частной компании, можно было бы говорить о желании изменить условия, но если речь идет о государстве и о ее международном лице – то нужно выполнять взятые на себя обязательства», - сказал он.

В нынешней ситуации, отметил В.ЛИТВИН, «должна быть скоординированная позиция Нацбанка, главы государства, руководителя правительства. Ведь важно, как к нам будут относиться в мире, а политическое противостояние добавляет критичности в финансово-банковской сфере».

Подытоживая, председатель ВР отметил, что «негатив, который принес кризис, имеет определенный позитивный аспект – осознание того, что можно жить только на заработанное, что нужно прекратить соревнование в популизме, а главное – заниматься реальным реформированием экономики». Эти процессы, по мнению В.ЛИТВИНА, будут «способствовать тому, что у нас усилится и выживет ответственный бизнес».

*** BNP Paribas – французский банк, один из крупнейших в Европе и мире. Занимает первое место во Франции и пятое в мире по размеру активов (1,23 трлн. долларов на начало 2006 года). По показателям рыночной капитализации и размеру прибыли занимает первое место в еврозоне.

Банк осуществляет свою деятельность в 87 банках, включая Украину. BNP Paribas осуществляет активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.