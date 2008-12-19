НБУ должен ограничить влияние свободных средств банков
Рекомендует Ющенко
Президент рекомендует Национальному банку Украины принять меры по ограничению влияния свободных средств банков на валютный рынок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами.
«Это компетенция Национального банка, и я могу в данном случае только просить Правление Национального банка рассмотреть сегодня возможность выпуска специализированных депозитов НБУ. У нас на корреспондентском счете есть 21,5 млрд. грн. средств. У нас имеется выбор: или одна десятая этих средств пойдет на валютный рынок, и будет выбирать наши резервы; а нам лучше резервы сделать для рефинансирования, или правительства, или металлургии, или доступного жилья. Если мы эти деньги свяжем, это уменьшит давление, которое они могут оказать сегодня, сейчас на гривню», - сказал Президент.
Он отметил, что сейчас речь не идет о том, под какую именно ставку доходности будут привлекаться данные средства, так как сегодня важнее ограничить негативное влияние этих средств на курс национальной валюты.
«Мы должны понимать, что сегодня у нас не вопрос, какая ставка должна быть - или 15%, или 16%, или 17%. Вопрос сегодня стоит, что эти деньги нужно забирать с рынка, так как они сегодня разрушают стабильность гривни, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. – Это избыточное предложение, не можем мы бороться за стабильность гривни, не управляя корреспондентским счетом».