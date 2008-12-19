Украина имеет достаточно газа на первый квартал 2009 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина имеет достаточно газа для обеспечения своих потребностей в первом квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, Президент глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в российско-украинских отношениях в газовой сфере.

В.ЮЩЕНКО в постоянном режиме отслеживает ход переговоров между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» и контролирует достигнутые результаты, сказала И.ВАННИКОВА.

«Президент заверяет украинских потребителей, что в подземных хранилищах находится 29,5 млрд. кубометров газа, из которых почти 17 млрд. куб. м принадлежат «Нафтогазу Украины» и подчиненным ему субъектам хозяйствования. Данного ресурса достаточно для полного и надежного обеспечения национальной экономики газом в первом квартале», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Она также сообщила, что на данный момент завершены расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре, – перечислено 1 млрд. долл.

Сейчас, по ее словам, происходит накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа. По мнению Президента Украины, несвоевременная оплата за полученный ресурс, что происходит из-за халатного отношения к этому вопросу со стороны правительства, привела к чрезмерному затягиванию подписания контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент уверен, что его вмешательство позволит решить перечисленные проблемы, и договор в газовой сфере будет подписан.