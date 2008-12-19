Мораторий на изъятие вкладов должен быть отменен

Мораторий на досрочное изъятие банковских вкладов должен быть отменен, считают эксперты Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».

Как сообщила УНИАН пресс-служба агентства, в декабре т.г. аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» провела исследование влияния моратория на досрочное изъятие вкладов на экономику страны.

В результате был сделан вывод, что длительным ограничением на досрочное изъятие вкладов монетарные власти страны разрушили рыночную основу для формирования платежеспособного спроса на товарном рынке. Как показывают наблюдения агентства, на протяжении ноября-декабря 2008 года общая тенденция долларовой и даже гривневой дефляции в национальной и иностранной валюте коснулась рынков недвижимости, импортных товаров народного потребления, продуктов питания и т.д.

Население, ощущая дефляцию, имело бы возможность обратиться в банки за досрочным изъятием депозитов для осуществления необходимых покупок. Снижение депозитной базы банков позволило бы не допустить обвала спроса на товарных рынках и рынке недвижимости. В итоге финансовые институты испытывали бы меньшее снижение уровня качества активов, а темпы снижения уровня промышленного производства в ноябре 2008 года были бы не такими катастрофическими.

По мнению аналитической службы РА «Эксперт-Рейтинг», мораторий НБУ блокировал традиционный рыночный механизм выравнивания цен на товарных рынках в условиях рецессии. У субъектов рыночных отношений просто не хватает денег для совершения сделок с активами, стоимость которых по некоторым товарным группам снизилась в несколько раз. Также, фактически, вместе с обесценением товарных активов продолжает ухудшаться качество портфеля банковских кредитов. По мнению аналитиков Агентства, снижение стоимости активов на товарном рынке происходит не только из-за девальвации, одной из основных причин остается барьер на пути денежных потоков из банковской системы на товарный рынок.

Как показала практика, мораторий НБУ на досрочное изъятие вкладов не является эффективным инструментом удержания вкладов в долгосрочном периоде, а его влияние на динамику привлечения новых вкладов был отрицательным.

Психологически большинство граждан были морально не готовы продлевать существующие депозиты и открывать новые, осознавая, что не смогут иметь к ним доступа.

В РА «Эксперт-Рейтинг» считают, что мораторий НБУ нарушил этические нормы в отношении вкладчиков, которые держали в банках депозиты в национальной валюте, и тем самым серьезно подорвал доверие вкладчиков к национальной валюте. В мировой практике одним из методов удержания вкладчиков в банках остается повышение процентной ставки по вкладу для тех, кто хочет забрать вклад. Введение административного запрета на досрочное изъятие гривневых вкладов привело к тому, что вкладчики лишились инструмента давления на банки, которые активно повышают ставки по кредитам в гривне и отказываются повышать ставки по депозитам в гривне по уже действующим договорам. В итоге владельцы гривневых вкладов лишены возможности получить хоть какую-то компенсацию за обесценивание их вкладов по отношению к иностранным валютам, а значит, мораторий нарушает основные принципы когнитивной психологии, просто уничтожая доверие к гривневым вкладам.

Мораторий НБУ, по мнению аналитиков Агентства, нарушает этические нормы в

отношении населения. Поскольку запрет на досрочное изъятие населением вкладов

противоречит основным нормам Гражданского Кодекса, а также нормам основной массы договоров банковских вкладов, предусматривающих досрочное расторжение, то совершенно ясно, что данная инициатива регулятора действует, и будет действовать не для всех вкладчиков. Прежде всего, от действия моратория пострадало юридически безграмотное население, которое не привыкло отстаивать свои права в суде.

«В том случае, если НБУ не сможет отменить мораторий, в первом полугодии 2009 года мы будем наблюдать развитие резко негативного сценария в национальной экономике, с

последующим банкротством крупных банков без существенного уровня внешней поддержки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк запретил банкам досрочно выдавать депозиты. Соответствующее письмо НБУ разослал 6 декабря коммерческим банкам. В сообщении НБУ сказано, что коммерческие банки должны не допустить оттока средств со своих счетов.

Напомним, постановлением №413 от 4 декабря 2008 года Нацбанк отменил действие своего антикризисного постановления №319 от 11 октября 2008 года, которым запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.