Оптимальная цена на газ в 2009 году - 100 долларов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает оптимальной ценой для Украины за российский газ в 2009 году 100 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге. (На сегодняшний день Украина покупает газ по 179,5 дол. за тыс. куб. м – УНИАН).

По ее словам, Президент обеспокоен цифрами, которые сегодня озвучиваются отдельными российскими должностными лицами относительно цены на природный газ в следующем году. В частности, пресс-секретарь напомнила, что называются суммы 250-300 долларов за тысячу кубометров.

«На взгляд Президента, такая цена не соответствует реальному положению вещей, поскольку в последние месяцы наблюдается существенное и стремительное падение мировых цен на энергоносители, в частности, на природный газ», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, специалисты называют сегодня экономически обоснованной ценой за газ 100 долларов за тысячу кубометров. «Этот уровень соответствует мировым принципам формирования цен на энергоносители, поскольку учитывает альтернативную стоимость источников энергии, действующих в конкретном регионе. Президент считает, что «Нафтогаз Украины» и «Газпром» при подписании прямых соглашений о поставках природного газа согласуют реальную цену на природный газ для Украины», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ находится в Москве для проведения очередного раунда переговоров с ОАО «Газпром».