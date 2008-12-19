НБУ утвердил график валютных интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил график осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке до конца текущего года. Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-420/6023-18176 от 19 декабря т.г.

По решению правления Нацбанка, 24 декабря будет проведен валютный аукцион. В форме валютных интервенций НБУ будет участвовать в торгах на межбанке 19, 22, 23 и 26 декабря.

В пятницу на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 8,5/9, к 11:00 спрэд сузился– 8,56/8,72, а к 12:00 цены снизились до 8,3/8,45. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 8,25/8,4.

Нацбанк принимал участие в торгах и покупал доллары по курсу 8,65 грн/долл., продавал – по 8,7 грн/долл.