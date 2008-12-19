Операторы электросетей Европы создали новую ассоциацию

42 оператора систем передачи электроэнергии из 34 стран Европы создали новую ассоциацию – Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение было подписано сегодня.

Создание этой ассоциации состоялось накануне одобрения решения Советом ЕС и Европарламентом так называемого «третьего электрического законодательного пакета» - пакета предложений Еврокомиссии по либерализации рынка электроэнергии и усилению роли национальных регуляторов.

Создание ассоциации, считают ее участники, позволит усилить сотрудничество операторов в таких вопросах, как координация деятельности систем и развитие сети ЛЭП с целью усиления интеграции Европейского электроэнергетического рынка и обеспечения надежности работы электрических сетей.

Существующие ассоциации, такие как Союз по координации передачи электроэнергии и Nordel (организация операторов систем электропередач северных стран Европы), будут распущены, а их задачи и функции будут переданы новой ассоциации.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС выразил удоволетворениепо поводу создания новой ассоциации.

«Улучшение существующей сети, создание новой инфраструктуры и внедрение новых технологий необходимо для транспортировки электроэнергии оттуда, где она производится, туда, где в ней есть потребность», - заявил комиссар.

Новая организация начнет работу уже в начале 2009 года, а полностью возьмет на себя все функции организаций, которые существовали до этого времени, в первой половине 2009 года.