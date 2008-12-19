ОПЕК будет снижать квоты на добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продолжит снижать квоты на добычу "черного золота", пока цены на него не стабилизируются. Об этом заявил в пятницу председатель нефтяного картеля Шакиб ХЕЛИЛЬ, передает агентство Франс Пресс.

"Мы продолжим это сокращение до тех пор, пока цены не стабилизируются", - сказал Ш. ХЕЛИЛЬ. Глава ОПЕК считает, что снижение картелем нефтяных квот предотвратило более стремительное падение цен.

"Самое главное для нас, для производителей, - научиться контролировать финансовые спекуляции, которые влияют на уровень цен. Мы склонны считать, что произошедшее в 2008 году и происходящее сейчас во многом является следствием спекуляций (на рынке)", - заявил глава ОПЕК.

Напомним, на внеочередном заседании в Алжире 17 декабря Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сократить квоты на добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

В заявлении организации указывалось, что производство нефти будет снижено с 1 января 2009 года на 4,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с реальным уровнем добычи в сентябре, который составлял 29,045 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, суммарный объем добычи входящими в картель странами с первого дня нового года должен составить 24,8 миллионов баррелей в сутки.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Россия и Азербайджан, не входящие в ОПЕК, заявили о готовности подержать усилия картеля по стабилизации мировых цен на "черное золото" и сократить суточную нефтедобычу на 0,32 и 0,3 миллиона баррелей соответственно.