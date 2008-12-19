Соколовский: Украина убедила ЕК в своей надежности

Украина убедила Европейскую Комиссию в том, что является и будет в дальнейшем надежным транзитером российского газа в Европу.

Об этом в интервью УНИАН сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, который по поручению Виктора ЮЩЕНКО вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО сегодня в Лондоне принимал участие во встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Он сообщил, что украинская сторона подробно проинформировала европейскую сторону о технической и ресурсной ситуации в НАК "Нафтогаз Украины".

«Никаких сомнений ни у кого уже нет в Еврокомиссии, что Украина способна и готова выполнить все свои обязательства по транзиту газа. Для этого достаточно газа в хранилищах, и состояние украинской ГТС (газотранспортной системы – УНИАН) абсолютно нормальное», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ, говоря о том, как отреагировал А.ПИБАЛГС на предоставленную информацию.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что разговор состоялся на очень высоком профессиональном уровне. «Мы вместе пришли к выводу, что информация о якобы неготовности или нежелании транспортировать газ (Украиной в Европу – УНИАН), это всего навсего выдумки, это несерьезно", - сказал он.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Еврокомиссии достаточно высоко оценивают роль и конкретные действия Президента Украины начиная с февраля по координации действий с НАК «Нафтогаз Украины», а также те подходы, которые В.ЮЩЕНКО в течение года демонстрирует по организации прозрачного сотрудничества в газовой сфере между Украиной, Россией и странами Европы.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Еврокомиссии приветствовали бы вариант, когда цена газа для Украины и тарифы на транзит формировались бы субъектами хозяйствования по формульному принципу с учетом сегодняшних тенденций на рынке нефти и газа и без политического или какого-либо иного влияния неэкономического характера.