Администрация США выделит автопроизводителям 17,4 млрд. долл.

Администрация США выделит американским автопроизводителям - компаниям «Дженерал Моторс» (General Motors) и «Крайслер» (Chrysler), которые оказались на грани банкротства из-за финансового кризиса, помощь в размере 17,4 млрд. долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в США, об этом Президент США Джордж БУШ сообщил во время утреннего телеобращения в пятницу перед открытием американской фондовой биржи.

В своем обращении Дж.БУШ отметил, что при нормальных условиях «Дженерал Моторс» и «Крайслер» должны обанкротиться, ведь они принимали неправильные бизнес-решения. Однако из-за того, что экономика США находится в состоянии рецессии, правительство должно им помочь.

«Это не обычные обстоятельства, - сказал Дж.БУШ. - Если мы позволим американской автоиндустрии упасть посреди финансового кризиса и рецессии, это будет безответственно».

«Дженерал Моторс» и «Крайслер» получат помощь при условии реорганизации, что обеспечит их прибыльность в будущем.

Средства на помощь автопроизводителям будут выделены из 700-миллиардного финансового стабилизационного фонда.

План, подготовленный конгрессменами-демократами, предусматривал предоставление кредита трем концернам-автопроизводителям: «Дженерал Моторс», «Крайслер» и «Форд» (Ford). Однако пока «Форд» не нуждается в срочной помощи государства.

Ранее «Дженерал Моторс» и «Крайслер» заявляли, что не смогут выдавать зарплату своим работникам уже через несколько недель. В связи с экономическим кризисом в США резко упала продажа автомобилей, стало сложно привлекать банковские кредиты.