Украина убедила Европу, что является надежным транзитером газа

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, который по поручению Виктора ЮЩЕНКО вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО 19 декабря в Лондоне участвовал во встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ, заявил, что Еврокомиссию удалось убедить в том, что Украина является надежным транзитером газа в Европу. Кроме того, в интервью УНИАН он заявил, что у «Нафтогаза» на сегодняшний день нет долгов за газ перед «Газпромом».

- Богдан Николаевич, каковы результаты консультаций, которые Вы вместе с представителями руководства НАК "Нафтогаз Украины" проводили 19 декабря в Лондоне, как официально сообщалось, "в контексте урегулирования вопросов сотрудничества с Российской Федерацией и странами ЕС в сфере поставок и транзита природного газа"?

- Мы ездили в Лондон по поручению Президента Украины и провели конструктивную встречу с комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Украинская делегация, в частности руководство НАК «Нафтогаз Украины», детально проинформировало европейскую сторону о технической и ресурсной ситуации в НАК. Мы проанализировали различные сценарии развития событий, и обе стороны пришли к заключению и согласились с тем, что Украина является сейчас и останется на ближайшие годы ключевой страной-транзитером российского газа в страны Европы. Европейская сторона была абсолютно удовлетворена, когда узнала, как говорится, «из первых рук» о том, какие меры предприняты в этом направлении. Хочу отметить, что была весьма высоко оценена роль и конкретные шаги Президента Виктора ЮЩЕНКО по координации действий с руководством НАК «Нафтогаз Украина». Вместе мы пришли к выводу, что информация о якобы неготовности или нежелании Украины транспортировать газ - это всего-навсего выдумки, это несерьезно. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что разговор был на очень высоком профессиональном уровне и очень конструктивный с обеих сторон.

- Затрагивали ли Вы вопрос об оплате украинской стороной за поставленный из России газ?

- Мы отдельно обсуждали вопрос о денежных расчетах с поставщиками газа. На основе документов европейской стороне было доказано, что по состоянию на сегодняшний день у украинской стороны нет задолженности. Все долги за сентябрь и октябрь практически погашены. Сейчас идет работа по текущим платежам за ноябрь и декабрь. То есть, нет никаких поводов для волнения у наших соседей на западе... В том числе нет поводов для волнений и у украинских потребителей газа. Европейская сторона осталась довольна этими объяснениями.

- Вчера появилась информация о том, что «Газпром» планирует предупредить европейских партнеров о возможных рисках с поставками газа, в частности из-за неплатежа Украины. Также высказывались сомнения в технической возможности бесперебойных поставок. Как в Еврокомиссии отреагировали на такие заявления?

- В Европе понимают, что искусственное накручивание проблем о якобы каких-то мифических задолженностях, которых нет на самом деле, это лишь выгодная для кого-то политическая игра. Никаких сомнений ни у кого уже нет в Еврокомиссии в том, что Украина способна и готова выполнить все свои обязательства по транзиту газа. Для этого достаточно газа в хранилищах, и состояние украинской ГТС абсолютно нормальное.

Я хотел бы подчеркнуть, что в Еврокомиссии достаточно высоко оцениваются и подходы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по организации сотрудничества в газовой сфере между Украиной, Россией и странами Европы, подходы и предложения о прозрачном сотрудничестве, о котором мы говорим с февраля после встречи Виктора ЮШЕНКО и Владимира ПУТИНА. Так что я хочу сказать, что такие подходы приветствуются. Есть и готовность, в случае необходимости, совместно думать о реализации этих планов.

Кроме того, хочу отметить, что со стороны Еврокомиссии есть добрая воля в любой момент, когда это буде нужно, приступить к консультациям на любом уровне по поводу дальнейших путей совершенствования сотрудничества по поставкам и транзиту газа.

- Как идет процесс погашения долга перед «Газпромом»? 16 декабря в «Газпроме» снова заговорили о прекращении поставок газа и невозможности подписывать контракты на поставку газа в 2009 году до оплаты долга.

- Во-первых, речь сейчас не идет о погашении (долга – УНИАН), поскольку по состоянию на этот момент все, что считалось задолженностью на базе официальных контрактов, уже погашено. Речь идет о текущих платежах за ноябрь и декабрь. Согласно взаимообязующим документам, оплата за прошедший месяц осуществляется в течение следующего месяца. То есть, мы до конца декабря должны оплатить газ, полученный в ноябре. Соответственно, газ, который будет получен в декабре, должен быть оплачен до конца января 2009 года. Как правило, в сложившихся уже схемах сотрудничества, все проплаты производились между 20-м и 30-м числами. Так что сейчас термин «долг» не должен фигурировать - речь идет о расчетах за текущий месяц в рамках контрактов, и это абсолютно приемлемая схема. И это не может быть аргументом для неподписания контрактов. Но, к сожалению, деликатно скажу, используются вот такие приемы. Но я думаю, что мы вырулим на нормальное сотрудничество. Ведь 12 февраля президенты (Украины и РФ – УНИАН) договорились о налаживании сотрудничества на многолетней основе, как это принято во всем мире.

- Не считают ли в Еврокомиссии, что сегодня газовая тема между Украиной и Россией слишком заполитизирована?

- Мы рассказали о нашем видении механизма формирования цены на газ в контексте того, что сотрудничество должно быть прозрачным и прогнозируемым. В ходе разговора нам было заявлено, что в Еврокомиссии приветствовали бы, если бы цены на газ и транзит формировались на принципах формулы с учетом сегодняшних тенденций на рынке нефти и газа, и при заключении контрактов было бы исключено влияние политических и других факторов неэкономического характера.

Юрий Дощатов (УНИАН)