Китай существенно поднял курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) повысил в понедельник курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте, сообщает Росбалт.

"Регулятор укрепил юань на 121 базисный пункт до 6,8572 за доллар США", - говорится в сообщении.

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Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару.

В августе 2015 года ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле Китая, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.