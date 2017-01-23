Кубив сообщил, что станет основой развития экономики Украины в этом году

Правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

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"Мы меняем модель развития экономики. Если предыдущая модель базировалась на расширении потребительского спроса, то теперь основными факторами роста станут экспорт и инвестиционный и инновационный спрос. Сейчас мы обсуждаем проект инновационного развития промышленности Украины, стратегически мы ее видим до 2025 года", - сказал Кубив.

По его словам, ключевыми приоритетами такого развития должны стать рост производительности труда в переработке, рост занятости в переработке до 2,3 миллиона человек с 1,3 миллиона человек, увеличение доли промышленных товаров в структуре экспорта до 75-80%, уменьшение энергоемкости производства до 1,5% с 7%, а также выход на новые рынки, в том числе стран Азии и Африки.

"Цель – увеличение ВВП на душу населения с 2 тысяч долларов до 5 тысяч долларов. Три первостепенные задачи – ускорение внедрения технологий, усиление конкурентоспособности национального товаропроизводителя, формирование мощных вертикально интегрированных структур на базе национальных производителей", – сказал Кубив.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина должна использовать свои возможности для того, чтобы отойти от сырьевого типа экономики и перейти к созданию национального продукта и завоевания мировых товарных рынков.

Правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3%.