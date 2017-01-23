Правительство Украины должно обеспечить экономический прорыв государства - Гройсман

Правительство Украины и региональные органы власти должны решить основную задачу - обеспечить экономический прорыв государства.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"Перед правительством стоит одна задача - обеспечить экономический прорыв. Но не лозунгами, а реальными делами, - сказал Гройсман. - Никогда печатный станок не делал страну успешной, только развитие национальной экономики. Мы должны быть благодарны тем, кто инвестирует в экономику. Мы должны помогать бизнесу быть эффективным".

Премьер добавил, что многое зависит не только от центральной власти, но также от того, как эту инициативу поддержат на местах, где уже появились возможности улучшать жизнь людей. "Бюджеты выросли в несколько раз. Только по прошлому году более 45 миллиардов гривень роста доходов", - сказал Гройсман, отметив, что это инвестиции в локальные рабочие места и локальное развитие экономики. И инструменты у регионов для такого развития есть, заверил премьер.

Читайте такжеУкраина должна развивать переработку агропродукции - Гройсман

Гройсман добавил, что стране необходимо развивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью внутри страны. "У нас огромный потенциал, чтобы развивать экспортные возможности, создавать продукт и представлять его на международных рынках", - сказал глава правительства.

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив отмечал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта. Обсуждается, в частности, проект инновационного развития промышленности Украины до 2025 года.

Ключевыми приоритетами развития должны стать рост производительности труда в переработке, рост занятости в переработке до 2,3 миллиона человек с 1,3 миллиона человек, увеличение доли промышленных товаров в структуре экспорта до 75-80%, уменьшение энергоемкости производства до 1,5% с 7%, а также выход на новые рынки, в том числе стран Азии и Африки.

Глобальная цель – увеличение ВВП на душу населения с 2 тысяч долларов до 5 тысяч долларов. Три первостепенные задачи – ускорение внедрения технологий, усиление конкурентоспособности национального товаропроизводителя, формирование мощных вертикально интегрированных структур на базе национальных производителей. Правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3%.