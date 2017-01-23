В Минфине подсчитали, на сколько выросла экономика Украины в 2016 году

Валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8%, сообщила заместитель министра финансов Оксана Маркарова в Киеве на семинаре по экономическому развитию регионов.

Читайте такжеЭкономика Украины в 2017 году вырастет на 1,9% - прогноз ООН

«1,8% роста в прошлом году и 3%-ный рост, который мы прогнозируем на 2017 год», - сказала она.

По словам замминистра, драйверами экономического роста в 2017 году должен стать приток инвестиций и увеличение экспорта.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.