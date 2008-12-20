Цена продажи доллара значительно упала

Курс доллара США в обменных пунктах Киева сегодня продолжает стремительно падать. По состоянию на 12:00 покупка составила 6,70-7,00 грн., продажа – 7,50-7,71 грн.

Как сообщал УНИАН, в обменных пунктах Киева курс доллара США во второй половине вчерашнего дня снизился в среднем на 0,5-2 грн. Покупка составляла 6,00-6,25 грн. (по состоянию на 10:00 пятницы курс покупки составлял 6,80-8,50 грн.), продажа – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).