Гривня продолжает укрепляться

В начале текущей недели падение гривни по отношению к доллару и евро производило угнетающее впечатление. В понедельник, 15 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту в очередной раз обновили исторический максимум. Торги по доллару США в этот день открылись котировками 7,8250/7,9150, а к закрытию ценовые уровни достигли нового максимума - 8,2500/8,3300.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5050/10,6355. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH уже были 11,1870/11,3055.

Официальный курс НБУ на 15 декабря составил: 100 USD – 747.3100 грн.; 100 EUR – 996.9115 грн.; 10 RUR – 2.6874 грн.

К четвергу, 18 декабря, курс гривни по отношению к доллару достиг критического уровня. Официальный курс НБУ уже был: 100 USD – 786.4800 грн.; 100 EUR – 1105.7122 грн.; 10 RUR – 2.8579 грн. На межбанке котировки по доллару США к 11:00 выросли до 9,5000/9,9000 грн./долл. Рублевый рынок поднялся до 0,3370/0,3530.

Утром 18 декабря Президент Украины Виктор Ющенко призвал Министерство финансов и Нацбанк совместными усилиями обеспечить стабильный курс гривни.

В свою очередь В.Стельмах заявил, что НБУ ужесточит меры на финансовом рынке страны для стабилизации курса. А В.Пинзеник сообщил, что с четверга Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, 18 декабря - с 8,95 грн. за долл., 19 декабря - 8,7 грн. за долл. Министр также отметил, что официальный курс доллара не будет изменяться.

Премьер-министр Юлия Тимошенко в четверг обвинила руководство НБУ в девальвации гривни.

После этого заявления котировки обменного курса национальной валюты на межбанке, которые к 12:00 откатились до 9,3000/9,6500, к закрытию снова повысились - 9,5500/9,8000, а EUR/UAH составили 13,9515/14,3230.

На следующий день последовала реакия Владимира Стельмаха с ответными обвинениями. Также в пятницу Виктор Ющенко на совещании с банкирами высказал ряд жестких претензий к работе НБУ и банковской системы в целом. Он озвучил свои четкие рекомендации по нормализации валютного курса и стабилизации финансовой системы.

НБУ 18 декабря продал на межбанковском валютном рынке 180 млн. долларов.

Как следствие, гривня в пятницу-субботу начала укрепляться.

На пятницу, 19 декабря, НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 18 декабря – 786.4800)

100 EUR – 1151.5654 (на 18 декабря – 1105.7122)

10 RUR – 2.8537 (на 18 декабря – 2.8579)

В пятницув обменных пунктах Киева курс доллара США во второй половине дня снизился в среднем на 0,5-2 грн. Покупка составляла 6,00-6,25 грн. (по состоянию на 10:00 пятницы курс покупки составлял 6,80-8,50 грн.), продажа – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).

В пятницу на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 8,5/9, к 11:00 спрэд сузился – 8,56/8,72, а к 12:00 цены снизились до 8,3/8,45. К закрытию ценовые уровни достигли 8,25/8,4.

Нацбанк принимал участие в торгах и покупал доллары по курсу 8,65 грн/долл., продавал – по 8,7 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся котировками 12,1110/12,8300, к закрытию торговой сессии они достигли 11,5100/11,7250. Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2950/0,3200, к закрытию торгов цены снизились до 0,2870/0,2950.

Укрепление гривни продолжилось и в субботу. Курс доллара США в обменных пунктах Киева упал и на 12:00 покупка составила 6,70-7,00 грн., продажа – 7,50-7,71 грн.

НБУ на понедельник, 22 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 19 декабря – 787.8800)

100 EUR – 1098.3047 (на 19 декабря – 1151.5654)

10 RUR – 2.8407 (на 19 декабря – 2.8537)