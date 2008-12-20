Зимбабве ввел в обращение банкноту в 10 миллиардов

Центральный банк Зимбабве ввел в обращение банкноту достоинством 10 миллиардов зимбабвийских долларов, реальная стоимость которой составляет приблизительно 20 долларов США, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Данная мера вызвана стремлением властей справиться с проблемой дефицита наличных денег.

В обращение также были введены купюры достоинством 1 миллиард и 5 миллиардов зимбабвийских долларов, а месячный лимит по снятию наличных денег с банковских счетов был увеличен в пять раз до 10 миллиардов.

Цены в стране ежедневно увеличиваются вдвое, хотя даже продукты питания и топливо являются дефицитными товарами.

Превышающая 230 миллионов процентов в год инфляция заставляет центробанк продолжать выпускать новые банкноты, которые вскоре почти полностью обесцениваются.

Выпуск новых банкнот пока не сумел помочь зимбабвийцам, которым приходится часами стоять в очередях для того, чтобы снять достаточное количество денег на покупку буханки хлеба.

Критики режима винят в экономическом спаде правительство Роберта Мугабе, приписывая ему, в том числе, захват и передел сельскохозяйственных земель, принадлежавших белым фермерам. Некогда процветавший сельскохозяйственный сектор Зимбабве переживает сильнейший спад.

Мугабе, правящий страной с момента получения независимости от Великобритании в 1980 году, видит причину кризиса в экономических санкциях, введенных Западом.