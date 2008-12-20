«Нафтогаз» переходит на новые отношения с облгазами

С 1 января 2009 года «Нафтогаз Украины» переходит на новые договорные отношения с облгазами и готов обеспечивать в полном объеме всех потребителей природным газом лишь при условии его стопроцентной оплаты.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 48(727) 20-26 декабря) заявил заместитель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ.

По его словам, с нового года НАК «Нафтогаз Украины» (ДК «Газ Украины») и облгазы закрепят в контракте все взаимные права и обязательства.

«Облгазы обязуются транспортировать лишь те объемы газа, которые заказал потребитель и оплатил их стоимость компании «Нафтогаз Украины». При этом и работа облгазов должна быть рентабельной. Но если облгаз протранспортирует по своим сетям неоплаченные потребителем объемы газа - это его ответственность в первую очередь», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.

При этом он добавил, что, "в свою очередь, «Нафтогаз» берет на себя обязательство «поставлять газ, если за него платят".

Вместе с тем, В.ТРИКОЛИЧ отметил, что в случае, если облгаз откажется подписать договор на 2009 год, «Нафтогаз» планирует заключать договор с линейным (местным) управлением «Укртрансгаза», которое также может транспортировать газ по сетям низкого давления и обслуживать потребителей.

Он напомнил, что руководство НАК еще в июне текущего года сообщило о новых правилах поставок газа руководителям предприятий ТКЭ, мэрам городов и представителям облгосадминистраций.

«С теми, кто принял эти правила и хорошо подготовился к зиме, проблем нет. А допускать махновщину на рынке газа мы не позволим», - заверил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».