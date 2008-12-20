Литвин: парламент может принять бюджет на полгода

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что парламент может принять госбюджет на полгода, или на первый квартал 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время встречи с жителями Иванкова Киевской области.

По словам председателя ВР, «бюджет будет сложный, он будет плохой». В то же время он отметил, что лучше, чтобы бюджет был принят хотя бы «на квартал, хотя бы на полугодие, чем не принят вообще».

Как сказал В.ЛИТВИН, в случае неприятия бюджета на 2009 год финансирование будет проводиться по бюджету текущего года, и тогда будет тяжело профинансировать все социальные статьи. По его словам, также невозможно будет контролировать распределение средств правительством.

Председатель ВР прогнозирует, что во время принятия бюджета в парламенте будут «дискуссии, предложения, блокирование».

В.ЛИТВИН отметил, что на следующей пленарной неделе парламент может рассмотреть проект бюджета на 2009 год.