США нужно еще 600-700 млрд. долларов

Для поддержания экономики США требуется еще 600-700 млрд долл. Такое мнение в интервью телеканалу ABC высказал будущий вице-президент США Джо БАЙДЕН. Он отметил, что состояние экономики страны "еще хуже, чем предполагалось ранее", сообщает РБК.

По словам Дж.БАЙДЕНА, в ближайшей перспективе "нет никаких других целей, кроме как спасти американскую экономику от коллапса". Будущий вице-президент считает, что одной из главнейших целей приходящей администрации президента США будет создание новых рабочих мест и снижение количества сокращений.