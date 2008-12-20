Нужен бюджет, чтобы получить следующий транш от МВФ

Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН считает, что правительство должно обеспечить до конца декабря принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2009 год, чтобы гарантированно получить следующий транш кредита Международного валютного фонда.

Такое мнение Ю.РУБАН высказал вчера на пресс-конференции в УНИАН.

“У правительства нет другого выхода, поскольку как раз своевременное по расписанию принятие бюджета является условием получения следующего транша от Международного валютного фонда. Не будет бюджета – значит ситуация экономическая еще больше осложнится”, - считает Ю.РУБАН.

По его мнению, без внешних заимствований Кабинета министров будет тяжело справиться с кризисом. "Без посторонних заимствований правительства тяжело будет справиться с этим кризисом, который сейчас происходит в Украине. В правительственном варианте бюджета необходимо сформулировать ответы на несколько вопросов. И первый - вопрос о газе”, - считает эксперт.

Кроме того, по мнению Ю.РУБАНА, государственный бюджет должен стать системным антикризисным документом, который будет направлен на стимулирование развития экономики, занятости граждан, то есть изменение соотношения расходов потребления и развития. “Социальные расходы должны быть адресными, потому что несправедливо низкие дотационные выплаты работают на зажиточных людей”, - объяснил он.

Эксперт считает нереальными предложенные правительством прогнозные показатели макроэкономики.

“Этот прогноз экономического роста резко отличается от тех прогнозов, которые дают и украинские эксперты, и международные организации. Международный валютный фонд дает Украине экономическое падение на 5%, правительство говорит, что будет рост 0,4%. Я первый бы аплодировал такому прогнозу, если бы только мне было понятно, откуда такой прогноз берется”, - сказал Ю.РУБАН.

Он напомнил, что летом 2008 года международные организации прогнозировали инфляцию в Украине на уровне 22%, в то время как правительственный прогноз не превышал 12%. “Пока еще намного более точными оказывались прогнозы международных финансовых организаций. Из этого следует очень серьезный вызов для бюджетного процесса. Такие маяки бюджетного процесса были определены в Меморандуме с международным валютным фондом о выделении кредита, и правительство вынужденно будет их соблюдать”, - считает эксперт.

По его мнению, еще одним вызовом в бюджетном процессе для правительства является политический вызов. “Правительство не опирается на большинство в Верховной Раде. Это значит, что правительству придется апеллировать к негласному члену нынешней коалиции – Коммунистической партии Украины, которая имеет свои социальные приоритеты. В условиях кризисов рецепты КПУ ни к чему хорошему не приводят. Действительно, перед правительством стоит еще и огромный политический вызов, который он сам породил”, - сказал Ю.РУБАН.