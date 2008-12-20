Экономически обоснованным является 6-6,5 грн. за доллар

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодняшний день экономически обоснованным курсом является курс 6-6,5 грн. за доллар.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

При этом премьер подчеркнула, что любой новый председатель Национального банка способен обеспечить такой курс, если будет назначен вместо нынешнего главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО требует немедленной отставки В.СТЕЛЬМАХА за незаконные, по ее мнению, действия в валютно-финансовой сфере.