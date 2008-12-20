Обнародование фактов коррупции в НБУ и создание ВСК укрепят гривню

Обнародование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО фактов коррупции в Национальном банке Украины и инициированное ею создание Временной парламентской комиссии по расследованию деятельности НБУ на валютном рынке стало мощным фактором, который «остудил жар спекулянтов» и начал возвращать курс гривни в нормальное русло, считает первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК.

В комментарии УНИАН он сказал: «Ведь все помнят, что следствием работы подобной комиссии в первой половине этого десятилетия стало заключение одного из руководителей НБУ».

По мнению первого Президента, беспорядок на валютном рынке дошел до того, что недовольство простых людей уже начинало вызревать в предэволюционную ситуацию, «а непростые люди, которые отвечают за стабильность национальной валюты, за борьбу с экономической преступностью, за гарантии прав граждан – закрывали глаза на функционирование очевидно преступной схемы на валютном рынке”.

„Очень хорошо, - сказал Л.КРАВЧУК, - что на высших ступенях власти нашелся человек, который осмелился назвать вещи своими именами, и апеллировал к народу, потому что другого выхода уже не было”.

„Обнародованные главой правительства факты, - считает он, - заслуживают очень тщательного изучения. Парламентская комиссия, если уж своей работы не сделали правоохранительные органы, должна расследовать схему злоупотреблений, проинформировать народ, кто в ней был задействован, а самое главное – кто дал прикрытие этой масштабнейшей афере”.

Л.КРАВЧУК, однако, предостерег, чтобы работа комиссии была максимально прозрачной, чтобы к ней были привлечены представители гражданского общества, лидеры общественных организаций, „просто известные и авторитетные в Украине люди с безукоризненной репутацией”.