Через банк «Надра» планировалось заработать 4,55 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Премьер отметила, что из 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возврат депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного курса. Затем, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар вновь перевести в валюту.

«Они планировали через такую сделку купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ждать, пока (курс) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой сделки», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в текущем году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов.

«Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было», - сказала она.