Атака власти на валютных спекулянтов удалась - Astrum

Массированная информационная атака со стороны власти на спекулятивную составляющую девальвации гривни вполне удалась. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании Astrum Investment Management Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, последние действия НБУ по стабилизации валютного курса пока достаточно эффективны. Национальная валюта закрепилась на уровне 8,2 грн. за доллар на фоне роста последнего на международном валютном рынке, что существенно ниже курса интервенций НБУ (8,7 грн. за доллар), но выше официального курса – 7,87 грн. за доллар, отметил О.НЕПЛЯХ.

Эксперт считает, что хотя о стабилизации курса на основании дневной динамики говорить еще рано, в случае дальнейших решительных действий регулятора возможно падение курса доллара до 7,5 грн. в краткосрочной перспективе.