Результаты анализа е-деклараций: НАБУ расследует уже 25 дел

Как сообщила пресс-служба НАБУ, зарегистрировано еще три дела; все они касаются представителей судебной ветви власти.

Читайте такжеЗамглавы ЦИК задекларировала подарок на полмиллиона гривень

Два из них открыты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно — по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).

«Следовательно, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы НАБУ по сведениям, указанным в е-декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 – судей, 6 – народных депутатов Украины, 2 – глав райгосадминистраций, 1 – заместителя председателя областного совета, 1 – руководителя центрального органа исполнительной власти», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первые уголовные производства по результатам анализа данных в е-декларациях детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 17 ноября 2016 года.