Объем госдолга еврозоны упал до минимума с 2012 года и составил 90% от ВВП

Объем государственного долга еврозоны в третьем квартале 2016 года упал до минимального уровня с 2012 года - 90,1% от ВВП против 91,2% от ВВП во втором квартале прошлого года.

Читайте такжеЕЦБ прогнозирует постепенный рост инфляции в Еврозоне в следующие несколько лет

Об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат, передает Прайм.

Аналогичный показатель по ЕС достиг в отчетном квартале 83,3% от ВВП с 84,2% во втором квартале 2016 года.

В третьем квартале 2015 года показатель по еврозоне составлял 91,5%, а по ЕС - 85,9% от ВВП.

Ранее сообщалось, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре вырос на 28,85% по сравнению с октябрем - до 25,9 миллиарда евро c 20,1 миллиарда евро. Прогноз аналитиков предполагал рост показателя в отчетном месяце до 22 миллиардов евро. В годовом выражении индикатор в отчетном месяце также увеличился - на 13,1% с уровня ноября 2015 года в 22,9 миллиарда евро.

В то же время профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в ноябре по сравнению с октябрем увеличился в 2,7 раза - до 6,9 миллиарда евро c 2,7 миллиарда евро. В годовом выражении показатель поднялся на 21% с уровня ноября 2015 года в 5,7 миллиарда евро.