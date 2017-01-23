Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеСовет НБУ дал правительству ряд рекомендаций для стабилизации гривни

100 USD США – 2733.2499 (23 января – 2742.8490)

100 EUR – 2928.6773 (23 января – 2916.1971)

10 RUR – 4.5934 (23 января – 4.5967)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,25/27,31 грн/долл..

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,3325 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 221,18 млн долл.