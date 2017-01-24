Фонд гарантирования предупредил заемщиков "Платинум Банка" о мошенниках

10:04, 24 января 2017
Финансы
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ФГВФЛ призвал заемщиков возвращать кредиты исключительно на счета банка.

Фото uk.wikipedia.org

Фонд гарантирования вкладов физических лиц призвал заемщиков неплатежеспособного «Платинум Банка» возвращать кредиты исключительно на счета банка.

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Как сообщается на странице Фонда в соцсети Facebook, временный администратор банка предупредил о фактах мошенничества со стороны посторонних лиц и организаций, рассылающих кредиторам сообщения с требованием осуществлять погашение задолженности перед банком по реквизитам другой финансовой компании.

«В связи с этим «Платинум Банк» отмечает, что единственным действительным кредитором по заключенным ранее договорам остается банк», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным «Платинум Банк» 11 января.

«Платинум банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года.

Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

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