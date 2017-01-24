Эмиссии не будет, госдолг сократят: Кубив рассказал о планах Кабмина на 2017 год

Кабинет министров Украины в текущем году намерен воздержаться от каких-либо эмиссионных действий и рассчитывает сократить объем государственного долга по итогам года.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе обсуждения среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

«Мы воздержимся от любых форм эмиссий и рассчитываем на сокращение госдолга», - сказал Кубив.

При этом он подчеркнул, что ключевым в сфере экономических преобразований останется неукоснительное соблюдение рекомендаций основных кредиторов страны, в первую очередь Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по итогам 11 месяцев 2016 года составила 67,54 млрд долл. По оценкам аналитиков, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2017 года снизится по сравнению с показателем 2016 года до 75% ВВП с 80% ВВП.