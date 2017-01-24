Кабмин ожидает роста иностранных инвестиций в этом году до $4,5 миллиарда

Кабинет министров Украины ожидает, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.

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Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в ходе обсуждения среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

При этом Нефедов уточнил, что в следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций может быть удвоен - до 8 млрд долл. и более.

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций, мы ожидаем, вырастет с 3,8 млрд долл. до 4,5 млрд в 2017 году. И мы рассчитываем, что этот показатель удвоится к 2020 году», - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минэкономразвития, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 млрд долл., что почти вдвое превысило показатель 2015 года. Инвестиции поступали из 125 стран мира. Вместе с тем, основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.