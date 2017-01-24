Стоимость активов банка "Михайловский" завышена в 36 раз – оценщики

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал результаты инвентаризации активов банка «Михайловский», согласно которым независимые оценщики определили реальную стоимость активов банка в 36 раз ниже балансовой.

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Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

Согласно сообщению, стоимость активов банка «на бумаге» превысила 5,113 млрд грн, в то время как реальная их стоимость составляет 138,13 млн грн.

«Из того, что может быть продано в процессе ликвидации в самую первую очередь - это собственное имущество банка: старые компьютерная техника, мебель, кассовое оборудование, банкоматы и другое. На балансе банка нет ни одного помещения или земельного участка коммерческого назначения, а из транспортных средств - только прицеп».

Согласно сообщению, кредитный портфель юридических лиц, размер которого в отчетности банка составил 1,478 млрд грн, независимые оценщики оценили в 59,47 млн грн. Такие цифры объясняются тем, что почти весь кредитный портфель юрлиц - кредиты связанных с владельцем банка компаний накануне признания банка неплатежеспособным путем фиктивных проводок были выведены из банка. На балансе же остались кредитные договоры на почти 1 млрд грн, единственным обеспечением по которым являются земли сельскохозяйственного назначения в Макаровском районе Киевской области, ориентировочная рыночная стоимость которых составляет 50 млн грн.

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Фонд гарантирования по факту выявленных в банке махинаций, в том числе с активами, подал семь заявлений в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.