Гривня укрепилась на межбанке до 27,26 за доллар

Во вторник, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,22/27,26 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2424/29,2790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,2345 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 168 сделок на сумму 84,82 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,25/27,31 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.