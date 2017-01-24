НБУ сегодня купил у банков почти $22 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 24 января, купил у банков 21,6 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,2458 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 25,2 миллиона долларов.

Читайте такжеBloomberg: гривня станет самой стабильной из нестабильных валют мира в 2017 году

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 27,20/27,24 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 27,2316 гривни/доллар. Участники рынка заключили 348 сделок на 165,86 миллиона долларов.