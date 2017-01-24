Переговоры с МВФ проходят в рабочем порядке – замминистра финансов

Переговоры с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом по третьему пересмотру программы сотрудничества, утвержденной в марте 2015 года, проходят в рабочем порядке, сообщила заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Все решаем в рабочем порядке", – сказала Маркарова.

Вместе с тем, в расписание заседаний Совета директоров МВФ вопрос Украины пока не внесен. В частности, в нем вплоть до 30 января значатся Индия, Индонезия, Кения, Испания, Лаос и ряд островных государств.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна уже получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В ноябре 2016 года в Украине работала миссия МВФ, выразившая удовлетворение ходом реформ и согласовавшая параметры бюджета на 2017 год. В Киеве рассчитывали, что по итогам работы миссии состоится заседание Совета директоров фонда и страна получит четвертый кредитный транш размером 1,3 миллиарда долларов. Однако заседание не состоялось ни в ноябре, ни в декабре, хотя Украина выполнила все рекомендации МВФ как в части принятия госбюджета на 2017 год, так и в части восстановления банковской системы и национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанка".

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В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в конце января – начале февраля текущего года. В самом фонде отмечали, что точной даты заседания нет, но оно может состояться "в ближайшие недели". Если решение фонда будет положительным, Украина может рассчитывать на получение четвертого транша, его размер будет, вероятнее всего, откорректирован и составит порядка 1 миллиарда долларов. Кроме того, Украина и МВФ подпишут обновленный меморандум о сотрудничестве, оговаривающий дальнейшие этапы работы и ключевые реформы, необходимые для получения средств.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.