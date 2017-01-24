Регионы утвердили 99,7% местных бюджетов - Минфин

Местные органы власти уже утвердили 10 072 местных бюджетов на 2017 год, или 99,7% их общего количества.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе утверждены все местные бюджеты в Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и бюджет города Киева.

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По данным Минфина, остаются не утвержденными 29 местных бюджетов, в том числе 2 областных (Волынской и Запорожской областей).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год с предельным уровнем дефицита в 77,5 миллиарда гривень, что составляет 3% ВВП.

Закон принят в парламенте 21 декабря 2016 года, подписан президентом Украины Петром Порошенко 26 декабря и вступил в силу с 1 января 2017 года.