Кабмин принял Программу деятельности и доработал госбюджет-2009

Правительство на своем внеочередном заседании в субботу, 20 декабря, приняло Программу деятельности Кабинета Министров Украины в кризисный и посткризисный периоды.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства, по словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, уже в понедельник Программа деятельности правительства будет передана на утверждение Верховной Рады вместе с проектом Государственного бюджета на 2009 год.

Премьер также выразила надежду, что в четверг, 25 декабря, парламент рассмотрит и утвердит основной финансовый документ страны.