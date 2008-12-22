Кабмин принял Программу деятельности и доработал госбюджет-2009
09:36, 22 декабря 2008Финансы
0
25 декабря их рассмотрит парламент
Правительство на своем внеочередном заседании в субботу, 20 декабря, приняло Программу деятельности Кабинета Министров Украины в кризисный и посткризисный периоды.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства, по словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, уже в понедельник Программа деятельности правительства будет передана на утверждение Верховной Рады вместе с проектом Государственного бюджета на 2009 год.
Премьер также выразила надежду, что в четверг, 25 декабря, парламент рассмотрит и утвердит основной финансовый документ страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter