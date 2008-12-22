Банки будут проводить валютные операции только с 14:00 до 16:00

Банки будут проводить валютные операции между собой только с 14:00 до 16:00, с 10:00 до 14:00 - непосредственно со своими небанковскими клиентами.

Соответствующее решение закреплено постановлением Национального банка Украины N435 и вступает в силу с 22 декабря.

"Если сумма купленной банком у своих клиентов (кроме банков) иностранной валюты не удовлетворяет потребности других его клиентов (кроме банков), банк эту сумму включает в заявку на участие в Системе подтверждения соглашений... Банки осуществляют операции между собой с 14:00 до 16:00", - указывается в документе.

Помимо того, постановлением предусматривается, что в случае превышения установленного лимита валютной позиции банк обязан продать такое превышение не позднее следующего банковского дня.

"В случае невозможности продать указанную инвалюту клиентам или другим банкам, банк обязан продать ее НБУ по официальному курсу", - отмечается в постановлении.

Кроме того, НБУ повышает коэффициент резервирования по валютным кредитам для заемщиков, которые не имеют источников поступления иностранной валюты, до 50-100%. Это предусматривает другое постановление, которое вступает в силу 28 декабря 2008 года. Повышение будет осуществляться в зависимости от категории кредитной операции.

Банки обязываются резервировать соответствующие суммы по новым кредитам на отдельном счете в Нацбанке.

В постановлении указывается, что по валютным кредитам для безвалютных заемщиков (заключенным после вступления в силу этого постановления) устанавливаются коэффициенты резервирования на уровне: по категории операции "стандартная" - 50%, а по всем другим категориям - 100%.

Раньше соответствующие коэффициенты резервирования для таких заемщиков были установлены по категории "стандартная" на уровне 2%; "под контролем" - 10%; "субстандартная" - 40%; "сомнительная" - 80%; "безнадежная" - 100%.

Для заемщиков, которые имеют источники поступления валюты, такие коэффициенты сбережены на уровне - 2%, 7%, 25%, 60% и 100%, соответственно.

По кредитным операциям (осуществленным до вступления в силу постановления) в инвалюте с заемщиками без источников валютных поступлений банки обязаны формировать резерв с коэффициентами на прежнем уровне.

Кроме того, в соответствии с утвержденными изменениями, банки обязаны осуществлять контроль над целевым использованием предоставленных кредитов, в соответствии с кредитными договорами.

При этом документом предусматривается, что физические и юридические лица - заемщики должны получать наиболее низкий уровень классификации оценки финансового состояния (на уровне "Д"), если в кредитных договорах с ними нет их письменного согласия на передачу и распространение соответствующей информации через бюро кредитных историй.

***Полный текст постановления НБУ читайте:http://economics.unian.net/rus/detail/1995