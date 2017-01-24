Гривня на межбанке укрепилась до 27,27 за доллар

Во вторник, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,22/27,27 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНБУ сегодня купил у банков почти $22 миллиона

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2319 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 271,14 миллиона долларов.