Год содержания оккупированного Крыма обошелся бюджету РФ в $1,34 миллиарда

Об этом заявила "министр финансов" оккупированного Крыма Ирина Кивико, сообщает ТАСС.

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"Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей", - сказала она, отметив, что источником финансирования дефицита крымской казны является кредит из федерального бюджета РФ.

"Министр" уточнила, что в декабре 2016 года так называемые власти Крыма уже привлекли бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд рублей ($84 млн).

"Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей ($1,34 млрд), или 120,5% к показателям прошлого года", - сказала оккупационный министр.